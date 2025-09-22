Стоимость дизтоплива в Казахстане продолжит меняться. В министерстве энергетики озвучили LS подробности.

По информации ведомства, предоставленной в ответ на запрос LS, на текущий момент в стране не прогнозируется дефицит дизтоплива, так как объемов достаточно. В том числе обеспечены сельскохозяйственные товаропроизводители и АЗС.

Однако сохраняется ценовой диспаритет с соседними странами, что может способствовать незаконным перетокам топлива за рубеж. В связи с этим ведутся меры по недопущению незаконного вывоза ГСМ, включая усиленный контроль на приграничных территориях.

Одновременно с этим с начала года прайс на дизтопливо выровнялся на 28 тенге: с 295 тенге за литр в январе до 323 тенге сегодня. Ежемесячный рост составил 4 тенге.

«Если учесть диапазон цен, средний рост будет ниже 4 тенге в месяц. Правительство постоянно мониторит ситуацию и не допустит резкого удорожания ГСМ», – заверили в ведомстве.

Вместе с тем в текущем году предусмотрен импорт дизтоплива в размере 450 тыс. тонн, в соответствии с индикативным балансом министерств энергетики РК и РФ. Также есть возможность поставить из северного государства 385 тыс. тонн бензина и 300 тыс. тонн авиатоплива.

Согласно установленному порядку, хозяйствующие субъекты могут закупать нефтепродукты на договорных условиях. А стоимость формируется на основе договорных отношений между ними с учетом спроса и предложения.

