«Дьявольская комета» пролетит мимо Земли

Редкая и массивная комета с дьявольским прозвищем пройдет мимо Земли впервые за 71 год и может быть видна во время долгожданного полного солнечного затмения в Америке 8 апреля, сообщает Zakon.kz.

По данным NASA, комета Дьявола достигнет ближайшей точки к Солнцу и будет сиять ярче всего 21 апреля. Агентство сообщает, что это астрономическое событие совпадает с полным солнечным затмением 8 апреля в Северной Америке, которое затмит части Соединенных Штатов от Техаса до штата Мэн.

Криовулканическая комета, официально названная кометой 12P/Понс-Брукса, известна как «комета дьявола» из-за образования двух «рогов», состоящих из льда и газа, и периодических взрывов.

По сравнению с кометой Галлея, которая обращается вокруг Солнца за 76 лет, 12P/Понс-Брукс является кометой с коротким периодом обращения, то есть с периодом обращения от 20 до 200 лет. Комета Дьявола совершает оборот по орбите в 71 год, последний раз ее видели в 1954 году.

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