ДЮСШ в Костанае набирает юных хоккеистов

Юных хоккеистов в Костанае станет больше. Детско-юношеская спортивная школа №3 объявила дополнительный набор в группы начальной подготовки и в спортивно-оздоровительные группы.

«Хочу быть похожим на вратаря магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина», — делится мечтой Миша Ядров. Говорит, несколько лет наблюдал за хоккейными матчами по телевизору, а потом и сам решил научиться играть. Задача у Миши не простая — защищать ворота команды.

«Я занимаюсь хоккеем год. Мне очень нравится этот вид спорта. Хороший лед, работа с шайбами, хорошие тренера, все на высшем уровне», — говорит Михаил Ядров.

С ним согласна и Аня Зацепина. Девочка пришла в секцию хоккея следом за братом. Заниматься начала недавно, но вид спорта нравится, поэтому тренировки она старается не пропускать.

«Здесь мы играем в хоккей, тренируемся, в пасы играем, играем в догонялки — это бывает иногда. Тут девочек еще 4 занимается. Просто нравится с мальчишками заниматься», — делится воспитанница ДЮСШ Анна Зацепина.

Возможность заниматься хоккеем теперь появится у большего числа костанайских ребят. Хоккеисты переехали из Дворца спорта в новую ледовую арену, и ДЮСШа имеет возможность открыть 5 дополнительных хоккейных групп.

«Мы объявляем набор детей от 5 лет. У нас сейчас будет дополнительный тренер, который будет заниматься набором. Все желающие могут приходить на пробные тренировки, занятия бесплатные проводятся. Все объясним, все покажем», — сообщил тренер по хоккею ДЮСШ №3 Роман Артюхов.

Причем, по словам тренера, не обязательно иметь какие-то навыки, даже если ребенок элементарно не умеет стоять на коньках, его обязательно научат. Обещают обеспечить и необходимым спортинвентарем. В сборные спортивно-оздоровительные группы будут набирать подростков до 15 лет. Тренироваться они будут на любительском уровне. В профессиональные группы начальной подготовки будут принимать детей от 5 до 10 лет.

Уже в сентябре этого года в ДЮСШа №3 планируют открыть и еще одну дополнительную секцию по керлингу. Набирать также будут всех желающих. Не пустует, к слову, арена и вечером, поиграть в хоккей приезжают взрослые любительские комнады. После того, как будет полностью сформировано расписание занятий спортивных секций ДЮСШа, лед обещают открыть и для костанайцев, желающих покататься на коньках.

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