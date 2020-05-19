Длинные очереди по утрам в поликлиниках Костаная прокомментировали в облздраве

Последние два дня по утрам в поликлиниках и больницах Костаная образовывались очереди из пациентов, желающих попасть на прием к врачу или сдать анализы. В облздраве объяснили очереди увеличением количества обратившихся родителей за справками в детсады и пенсионеров, пришедших на консультации. К тому же график работы в связи с карантином медорганизации в области ограничен с 9 утра до 16 часов дня, сообщает alau.kz

Утром в понедельник в поликлиниках и перед дверями городской онкобольницы Костаная образовались очереди. В онкологии, как объяснили медики, приём начинался с 9 утра, и принять людей раньше положенного из-за карантина они не смогли. В поликлиниках очереди напрямую связали с обращениями за справками в детсады. К примеру, как отметила главврач 4 поликлиники, вчера к ним обратилось 270 человек за справками об эпидокружении, хотя обычно они выдают их 15-20. Ситуацию усугубляло то, что не все в очередях были в масках и не все соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра.

«Вот представьте вчера, стоят два человека, измеряют температуру, говорят оденьте маски, мужчина — мат, другая — дайте маски кричит, но мы же не выдаем маску. Идет женщина в дневной стационар, она накрутила на лицо платок, надо одевать маски»,- говорит главный врач поликлиники №4 Маргарита Бисенова.

Медики отметили, что сейчас график работы поликлиник: с 9 утра до 16 00. Большинство пациентов должны заранее записываться на прием к врачу. По мнению главврача 2 поликлиники, очередь создалась из-за самих пациентов.

«Проблем никаких нет, одна женщина возбуждает всех. С пониманием люди подошли, там были не только мамы с детьми, плановое оздоровление было приостановлено. Пошли пенсионеры. И другие граждане, но проблем никаких не было»,- сказал главный врач поликлиники №2 Самат Шуменбаев.

Сегодня утром журналисты ТРК «Алау» посетили ряд поликлиник, где вчера образовывались очереди. Ситуация стала лучше, но скопления людей все же наблюдались, именно при сдаче лабораторных анализов. Напомним, что с 20 мая режим работы поликлиник в Костанайской области изменится. Они будут работать с 8 до 18.00. Провизорная поликлиника на базе 4 поликлиники, куда могу обращаться люди с симптомами ОРВИ, работает с 8 до 20.00. Медики просят костанайцев приходить в поликлиники в масках и соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра.

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