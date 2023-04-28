USD 456.21
EUR 503.47
RUB 5.6
  1. Home
  2. Новости
  3. Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года

Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года

Как обычно в мае в стране отмечают три госпраздника: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы, благодаря им казахстанцы могут рассчитывать в общей сумме на 11 выходных дней, сообщает zakon.kz.

Итак, 1 мая на Праздник единства народа казахстанцы отдохнут:

  • при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 29, 30 апреля (суббота, воскресенье) и 1 мая (понедельник);
  • при шестидневной рабочей неделе – два дня: 30 апреля (воскресенье) и 1 мая (понедельник).

    Затем на День защитника Отечества и День Победы:

  • при пятидневной рабочей неделе нас ждут четыре выходных дня подряд: 6, 7, 8, 9 мая (суббота, воскресенье, понедельник, вторник);
  • при шестидневной рабочей неделе – три дня подряд: 7, 8 и 9 мая (воскресенье, понедельник, вторник).

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Правила проезда по платным дорогам изменятся в Казахстане с 8 мая
Следующая новость

Таксистов стали обманывать по-новому в Казахстане