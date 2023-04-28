Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года

Как обычно в мае в стране отмечают три госпраздника: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы, благодаря им казахстанцы могут рассчитывать в общей сумме на 11 выходных дней, сообщает zakon.kz.

Итак, 1 мая на Праздник единства народа казахстанцы отдохнут:

при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 29, 30 апреля (суббота, воскресенье) и 1 мая (понедельник);

при шестидневной рабочей неделе – два дня: 30 апреля (воскресенье) и 1 мая (понедельник). Затем на День защитника Отечества и День Победы:

при пятидневной рабочей неделе нас ждут четыре выходных дня подряд: 6, 7, 8, 9 мая (суббота, воскресенье, понедельник, вторник);

при шестидневной рабочей неделе – три дня подряд: 7, 8 и 9 мая (воскресенье, понедельник, вторник).

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