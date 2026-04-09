Длинные выходные в мае: когда отдыхаем в Казахстане

В мае казахстанцев ждёт сразу несколько праздничных дат, благодаря которым увеличится количество выходных дней.
Так, 1 мая — День единства народа Казахстана — в 2026 году выпадает на пятницу. При пятидневной рабочей неделе жители страны будут отдыхать три дня подряд: 1, 2 и 3 мая (пятница, суббота и воскресенье).
7 мая — День защитника Отечества — приходится на четверг, этот день будет выходным.
На День Победы казахстанцев также ожидают длинные выходные. В связи с тем, что 9 мая выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник. Таким образом, отдых продлится три дня — 9, 10 и 11 мая (суббота, воскресенье и понедельник).
Дополнительный выходной приходится на 27 мая — Курбан-айт, который в этом году выпадает на среду.
В итоге в мае 2026 года казахстанцы будут отдыхать 14 дней при пятидневной рабочей неделе и 12 дней — при шестидневной.
Проезд разрешён: в Костанайской области открывают участок дороги
Праздник под контролем: в минпросвещения РК сообщили, как проводить выпускные вечера
