Длинные выходные в мае: когда отдыхаем в Казахстане

В мае казахстанцев ждёт сразу несколько праздничных дат, благодаря которым увеличится количество выходных дней.

Так, 1 мая — День единства народа Казахстана — в 2026 году выпадает на пятницу. При пятидневной рабочей неделе жители страны будут отдыхать три дня подряд: 1, 2 и 3 мая (пятница, суббота и воскресенье).

7 мая — День защитника Отечества — приходится на четверг, этот день будет выходным.

На День Победы казахстанцев также ожидают длинные выходные. В связи с тем, что 9 мая выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник. Таким образом, отдых продлится три дня — 9, 10 и 11 мая (суббота, воскресенье и понедельник).

Дополнительный выходной приходится на 27 мая — Курбан-айт, который в этом году выпадает на среду.

В итоге в мае 2026 года казахстанцы будут отдыхать 14 дней при пятидневной рабочей неделе и 12 дней — при шестидневной.

