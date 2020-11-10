USD 431.1
EUR 511.8
RUB 5.59
  1. Home
  2. Новости
  3. Длительные свидания приостановили во всех учреждениях УИС⠀

Длительные свидания приостановили во всех учреждениях УИС⠀

Vinkmag ad

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по COVID-19, объявлением «желтой» и «красной» зоны по уровню заболеваемости КВИ в 5 областях, а также в целях предотвращения заноса инфекции и распространения вируса в учреждениях УИС введено требование о приостановлении длительных свиданий во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы. При этом краткосрочные свидания будут предоставляться согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, сообщает zakon.kz.

В учреждениях предусмотрены телефонные и видеозвонки, посредством которых, осужденные, в том числе подозреваемые, обвиняемые и подсудимые смогут поддерживать связь с защитниками, родственниками и иными лицами в порядке, предусмотренном статьей 17 Закона Республики Казахстан «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества».⠀

 

Напоминаем, в учреждениях Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областей введен режим обсервации, предусматривающий временный запрет как на длительные, так и на краткосрочные свидания.⠀

 

Прием передач будет осуществляться вне зависимости от предоставления свиданий.⠀

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача от 23 октября 2020 года № 57, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, Комитет уголовно-исполнительной системы вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в учреждениях УИС.⠀

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Как будут учиться школьники во второй четверти
Следующая новость

О погоде 11 ноября в Костанае и области