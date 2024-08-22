Для абитуриентов дополнительно выделят 10 тысяч грантов в РК

В Казахстане дополнительно выделили 10 тысяч грантов, сообщает «24KZ». Таким образом в Министерстве науки и высшего образования создали возможности для тех, кто получил высокие баллы на ЕНТ, но не стал обладателем образовательного гранта, так как места распределили между выпускниками из регионов, пострадавших от паводков. Все из-за высокой конкуренции в определённых специальностях, – говорят в профильном ведомстве.

Этим летом за бюджетные места боролись на 11 тысяч претендентов больше, чем в предыдущем году. Видео в соцсетях набрали миллионы просмотров. Ребята со слезами за глазах рассказывали, что получили высокие баллы на ЕНТ, но остались без заветного гранта. Все из-за квоты для абитуриентов из регионов, пострадавших от паводков, хотя их результаты были ниже.

«Отдельно от нас, в зону чрезвычайной ситуации должен был быть разыгран грант. Это заслуга каждого ребенка. Это должно быть оправдано. В следующем году тоже очень много абитуриентов. Поэтому хотелось бы, чтобы было выделено больше грантов на такие специальности, как журналистика, менеджмент, английский язык и Всемирная история», — говорит абитуриент Назерке Калжигит.

Всего для ребят из регионов, где минувшей весной бушевала стихия, государство выделило больше 5 тысяч образовательных грантов. Идея, безусловно, благородная, но, как утверждает депутат Мажилиса Ислам Сункар, профильное ведомство не предусмотрело возможные последствия и риски.

«Ситуация неоднозначная. С одной стороны, мы помогли детям из регионов ЧС, с другой – ущемили права других ребят. Сейчас они собираются подавать в суд. Это их право. Другой вопрос, что такие судебные процессы затянутся. Какой из этого будет результат, тоже не совсем понятно. Виновато профильное ведомство. Нужно было более четко и прозрачно организовать процесс», — Ислам Сункар, депутат Мажилиса Парламента РК: –

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, выступая в Правительстве в начале августа, ясно дал понять, что государственный образовательный заказ не резиновый. Поэтому львиную долю грантов получили абитуриенты, выбравшие приоритетные для государства специальности.

«Выделяются дополнительно больше грантов на такие специальности, как тепловая энергетика, гидрогеология, ветеринария, сельское хозяйство и т.д. Весь список ребят с высокими баллами мы передали нашим ректорам. Это сильные, талантливые ребята. Они потратили много времени, труда. Точечно наши ребята будут разбирать их к себе, давать им возможности обучаться в наших университетах. Порядка 10 тысяч грантов дополнительно выделяется», — сказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Для разъяснения в министерстве запустили специальный колл-центр. Там можно получить всю необходимую информацию о дополнительных образовательных грантах. Ранее 10 тысяч грантов выделили ведущие университеты страны, областные акиматы, работодатели и фонд «Казахстан халкына».

Авторы: Ануар Абдрахманов, Арман Акшабаев.

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