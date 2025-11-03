В Костанае подведены промежуточные итоги работ в зоне весеннего подтопления. На совещании в акимате руководитель отдела земотношений Марат Темирбаев напомнил, что весной 2024 года из-за критического подъёма уровня реки Тобол в Костанае была введена ЧС местного масштаба.

В зону подтопления попали 331 жилой дом и 2 548 дачных строений. Городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС рассмотрела 222 заявления пострадавших. Для минимизации последствий паводка в районе Колесные ряды 4 декабря 2024 года начата процедура изъятия земельных участков под создание рекреационной парковой зоны в соответствии с Генпланом города. На сегодня выкуплено 25 участков.

По 22 жилым домам на изымаемых для госнужд землях принято решение о полном демонтаже. Подрядная организация завершила разбор всех строений и полностью вывезла строительный мусор.

«По Вашему поручению совместно с Отделом образования прорабатывается вариант размещения в трех жилых домах действующих организаций образования, нуждающихся в расширении площади, а именно: два новых филиала Дворового клуба — по адресам Красный Кузнец, дом № 72 — площадью 211 квадратных метров и Красный Кузнец, дом №3/13 — площадью 194 квадратных метра. Научно-практический центр «Дарын» — по адресу Красный Кузнец, дом № 3/15 — площадью 93,7 квадратных метров. По 22-м жилым домам, расположенным на изъятых для государственных нужд земельных участках, было принято решение о полном демонтаже», — отметил Марат Темирбаев.

В настоящее время, подрядчиком осуществлен демонтаж всех строений и вывоз строительного мусора в полном объеме.