Для чего нужно периодически проверять свои пенсионные накопления в ЕНПФ

24.kz
Пенсионные накопления казахстанцев хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде. Они защищены от инфляции и приумножаются за счет инвестиционного дохода. Однако каждый вкладчик должен регулярно проверять эти накопления. О том, с чем это связано, читайте в материале Нурфин.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Пенсионные накопления в Казахстане являются составной частью общей системы пенсионных выплат. Напомним, что сумма окончательных выплат при достижении пенсионного возраста будет состоять из денег, получаемых от государства и ЕНПФ.
Так, выплаты от государства состоят из:
- солидарной составляющей – доступна казахстанцам, имеющим трудовой стаж до 1998 года;
- базовой пенсии – выплачивается всем гражданам, а ее размер зависит от стажа.
В свою очередь, пенсия из ЕНПФ имеет несколько составляющих:
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – производятся работодателем ежемесячно из оклада работника;
- обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – выплаты от работодателя из его собственных средств за вредность производства;
- добровольные пенсионные взносы – вносятся вкладчиком самостоятельно и в любые сроки.
Именно эти взносы и относятся к накопительной части – то есть на них начисляется инвестиционный доход, который за 9 месяцев 2021 года составил более 1,1 трлн тенге. Так как ОПВ и ОППВ зависят от действий работодателя, казахстанцам необходимо проверять регулярность этих поступлений, чтобы не остаться без накоплений, сообщают в пресс-службе ЕНПФ.
Штрафы работодателю и последствия для работников Работодатели обязаны регулярно осуществлять ОПВ и ОППВ (если предусмотрены) на пенсионные счета сотрудников. А из-за нарушений работодателя казахстанцы рискуют столкнуться с неприятными последствиями.
Например, нерегулярные отчисления в ЕНПФ могут повлиять на одобрение ипотеки и выдачу других займов. Также пропущенные месяцы по ОПВ могут быть не засчитаны в трудовом стаже, влияющем на размер будущей пенсии. За неисполнение своих обязанностей по перечислению пенсионных взносов работодатели несут ответственность. Так, за неперечисление, а также несвоевременное или неполное исчисление, удержание и уплату ОПВ и ОППВ работодателю на первый раз вынесут предупреждение.
Однако повторное нарушение уже карается штрафом:
- для физлиц – 5 МРП или 14 585 тенге на 2021 год;
- для малого бизнеса – 20 МРП, или 58 340 тенге;
- для среднего бизнеса – 30 МРП, или 87 510 тенге;
- для крупного бизнеса – в размере 50% от суммы нарушения.
Чтобы вовремя исключить эти риски и устранить неправомерные действия работодателей, казахстанцам нужно самостоятельно проверять регулярность осуществления пенсионных взносов. Как проверить свои накопления Узнать размеры своих денежных накоплений можно несколькими способами:
- при личном обращении вкладчика (получателя) непосредственно в офисы ЕНПФ – 2,9 млн человек используют этот вариант;
- через услуги почтовой связи – письма рассылаются 1 раз в год. Этот способ используют 1,2 млн человек;
- электронную рассылку – выписки можно получать каждые 1, 3, 6 или 12 месяцев, в зависимости от выбранного варианта. Такую рассылку получают почти 800 тыс. казахстанцев;
- в личном кабинете – наиболее быстрый и удобный способ. Для проверки размера своих накоплений в личном кабинете понадобится авторизация на сайте enpf.kz или ЭЦП.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области