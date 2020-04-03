Для чего нужны санитарные посты на выезде из Костаная?

В четверг вечером на выезде из Костаная начали работать санитарные блокпосты. Сотрудники полиции записывают данные всех водителей и их пассажиров, а медики проводят осмотр и измеряют температуру тела. Их работу проверил аким города, передает alau.kz

2 апреля с 22:00 на выездах из Костаная начали работать санитарные блокпосты. Первый расположен по направлению Введенской трассы. Второй в районе поселка Кунай и третий при выезде в сторону Федоровки. Выглядит все просто. При подъезде к санитарному посту машину останавливают сотрудники полиции, они заводят проезжающих в специальное помещение, где берут все данные.

«У полицейских в распоряжении находятся планшеты, в которые закачана программа «Сергек блокпост». Там в течении 30 секунд буквально забивается марка, госномер машины, водитель и пассажиры автомашины. Все автомашина проезжает дальше. Соответственно все там автоматически фиксируется, сколько машин въехало, сколько выехало», — рассказал заместитель начальника местной полицейской службы Виталий Цой.

Все происходит в одном помещении, здесь и камеры видеонаблюдения, которые фиксируют каждую машину. И медики, которые проводят осмотр. При них есть аптечки, где лежат лекарства для первой помощи.

«При наличии температуры, либо других респираторных инфекций, это кашель, одышка, либо другие симптомы то мы вызываем скорую 103 и пока дожидаемся скорую мы пациенту даем маску», — объяснила медицинская сестра поликлиники №4 Аруна Егизбаева.

Не везде все было гладко. На двух постах есть тепловизоры, которые работают не всегда. Медики пытались понять в чем дело. Или из-за переохлаждения или разрядился, но температуру прибор не показывает.

«На Введенской трассе и того нет. Только мы градусником пользуемся. Мы в течение этой недели, минимум три дня и этот вопрос полностью снимется с повестки дня. Ну я думаю, прежде всего есть градусник, мы можем определить и будем определять. Естественно могут быть неудобства для проезжающих через наш город. Но мы просим всех отнестись с пониманием», — указал аким города Костанай Кайрат Ахметов.

Так что до следующей недели на всех постах будут работать с обычными электронными градусниками. Вскоре перед блокпостами появятся и дорожные знаки, чтобы водители заранее снижали скорость. Кстати, избежать санитарный пост не выйдет, можно остаться без шин.

«Здесь невозможно это сделать, потому что здесь будет установлено спецсредство «Ёж», на полосе движения. То есть он физически этого не сможет сделать», — пояснил Виталий Цой.

На этих постах круглосуточно работают 4 сотрудника полиции и 2 медицинских работника.

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