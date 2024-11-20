Жителей Костанайской области предупредили в ДЧС.

21 ноября в 11:00 в рамках проведения республиканских командно-штабных учений «Кыс-2024» будет проведена проверка системы оповещения.

В ходе проверки будут включены сирены, временно прервется трансляция телерадиоканалов. Будут отправлены уведомления через мобильные приложения.

Звуковой сигнал «Внимание всем!» — это предупреждающий сигнал, подаваемый для привлечения внимания населения и передачи информации о возможных чрезвычайных ситуациях или их угрозе.

ДЧС Костанайской области призывает сохранять спокойствие. Это учебный сигнал, подаваемый исключительно в рамках проверки системы.

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