Жителей Костанайской области предупредили в ДЧС.
21 ноября в 11:00 в рамках проведения республиканских командно-штабных учений «Кыс-2024» будет проведена проверка системы оповещения.
В ходе проверки будут включены сирены, временно прервется трансляция телерадиоканалов. Будут отправлены уведомления через мобильные приложения.
Звуковой сигнал «Внимание всем!» — это предупреждающий сигнал, подаваемый для привлечения внимания населения и передачи информации о возможных чрезвычайных ситуациях или их угрозе.
ДЧС Костанайской области призывает сохранять спокойствие. Это учебный сигнал, подаваемый исключительно в рамках проверки системы.