Для иностранных граждан упрощен порядок въезда в РК

В миграционной службе ДП Костанайской области сообщили, что 7 февраля Межведомственная комиссия (МВК) внесла изменения в порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан.

В настоящее время разрешение МВК на въезд не требуется гражданам стран, с которыми действует безвизовый режим в одностороннем порядке. Это 54 страны:

• Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Израиль, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Также действует безвизовый режим в рамках двусторонних соглашений с Республикой Казахста для 19 стран:

• Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Бразилия, Гонконг, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, ОАЭ, Россия, Сербия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Эквадор, Южная Корея

В Казахстане возобновлено регулярное авиасообщение с 30 странами:

• Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Индия, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Мальдивы, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Черногория, Чехия, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

В миграционной службе обратили внимание на то, что разрешение МВК по-прежнему требуется, если граждане этих стран пересекают границу РК не воздушным, а наземным транспортом (ж/д, авто).

«Все прибывающие из-за рубежа иностранные граждане обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом независимо от статуса вакцинации. Срок ПЦР справки не должен превышать 72 часа с момента отбора материала. Детям до 5 лет справка не требуется», — отметил начальник отдела управления миграционной службы ДП Костанайской области, подполковник полиции Ринат Сыздыков.

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