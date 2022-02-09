USD 428.5
EUR 488.7
RUB 5.69
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Для иностранных граждан упрощен порядок въезда в РК

Для иностранных граждан упрощен порядок въезда в РК

Vinkmag ad

В миграционной службе ДП Костанайской области сообщили, что 7 февраля Межведомственная комиссия (МВК) внесла изменения в порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан.

В настоящее время разрешение МВК на въезд не требуется гражданам стран, с которыми действует безвизовый режим в одностороннем порядке. Это 54 страны:
• Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Израиль, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Также действует безвизовый режим в рамках двусторонних соглашений с Республикой Казахста для 19 стран:
• Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Бразилия, Гонконг, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, ОАЭ, Россия, Сербия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Эквадор, Южная Корея

В Казахстане возобновлено регулярное авиасообщение с 30 странами:
• Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Индия, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Мальдивы, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Черногория, Чехия, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

В миграционной службе обратили внимание на то, что разрешение МВК по-прежнему требуется, если граждане этих стран пересекают границу РК не воздушным, а наземным транспортом (ж/д, авто).

«Все прибывающие из-за рубежа иностранные граждане обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом независимо от статуса вакцинации. Срок ПЦР справки не должен превышать 72 часа с момента отбора материала. Детям до 5 лет справка не требуется», — отметил начальник отдела управления миграционной службы ДП Костанайской области, подполковник полиции Ринат Сыздыков.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Придет циклон. Прогноз погоды на 10-12 февраля 
Следующая новость

#вашиновости Тело женщины сегодня обнаружили в Костанае