USD 445.43
EUR 485.56
RUB 5.04
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Для исчисления взносов на ОСМС увеличат верхний предел дохода до…

Для исчисления взносов на ОСМС увеличат верхний предел дохода до 50 МЗП в РК

Фотография для новости Для исчисления взносов на ОСМС верхний предел дохода увеличат до 50 МЗП в РК

Фото pixabay.com

Минздрав разработал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», сообщает Zakon.kz.

Законопроект предусматривает повышение верхнего предела ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления отчислений и взносов на ОСМС с 2025 года.

Так, говорится, что ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов доходов физического лица и не должен превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы (сейчас 10-кратный), установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Также говорится, что при уплате взносов с суммы дохода, равной 50-кратному минимальному размеру заработной платы, уплата взносов с других доходов физического лица при наличии документа, подтверждающего уплату таких взносов, не требуется.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 февраля.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Названа сумма пенсии «богатого» пенсионера в Казахстане