Для исчисления взносов на ОСМС увеличат верхний предел дохода до 50 МЗП в РК

Минздрав разработал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», сообщает Zakon.kz.

Законопроект предусматривает повышение верхнего предела ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления отчислений и взносов на ОСМС с 2025 года.

Так, говорится, что ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов доходов физического лица и не должен превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы (сейчас 10-кратный), установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Также говорится, что при уплате взносов с суммы дохода, равной 50-кратному минимальному размеру заработной платы, уплата взносов с других доходов физического лица при наличии документа, подтверждающего уплату таких взносов, не требуется.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 февраля.

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