Для каких классов питание будет бесплатным, рассказали в костанайском облуправлении

Тема горячих обедов в школьных столовых нередко становится причиной бурных дискуссий в соцсетях. Одни недовольны качеством, другие стоимостью, третьи недоумевают, почему родителям костанайских школьников приходится их оплачивать, тогда как, к примеру, в Астане, Шымкенте и нескольких областях страны, на это выделяются средства из бюджета.

И теперь в этом вопросе ставят точку. На сессии областного маслихата, состоявшейся в июне, было принято решение выделить деньги, чтобы обеспечить всех первоклашек региона бесплатным горячим питанием.

«В этом году по прогнозам по городу Костанаю предполагается 4350 первоклассников. Для данной категории выделена сумма из бюджета в размере 137 млн 39 тыс тенге. Соответственно с первого сентября все первоклассники школ города будут охвачены горячим бесплатным питанием», — говорит руководитель отдела жизнеобеспечения отдела образования Костаная Асия Тулекова.

Это значит, что родителям больше не придется закладывать в семейный бюджет такую статью расходов, как школьный обед. Его стоимость в завершившемся учебном году была 450 тенге в день, это значит, что около девяти-десяти тысяч в месяц родители тратили на то, чтобы ребенок поел в школе.

Чтобы обеспечить бесплатным горячим питанием первоклассников не только Костаная, но и всей Костанайской области, требуется почти полмиллиарда тенге. Деньги на это уже выделили из бюджета.

Сейчас рассматривается возможность обеспечения бесплатным горячим питанием и учеников со второго по четвертый класс. Их в регионе более тридцати шести тысяч. Горячий обед этих школьников обойдется бюджету в 1,3 миллиарда тенге. Выделят ли их, станет известно уже в ближайшее время на очередной сессии областного маслихата, сообщили в управлении образования региона.

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