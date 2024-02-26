Для какого транспорта в РК вводят ограничения с 1 марта?

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РК, ежегодно в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог республиканского значения после зимы.

С первого марта такие правила действуют на трассах в 8 областях.

Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Улытауская, Кызылординская, Мангистауская, Жетысуская и Туркестанская области входят в так называемую «пятую дорожно-климатическую зону». Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля.

Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах.

С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

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