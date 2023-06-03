Для казахстанцев, проработавших не менее 25 лет во вредных условиях, планируют ввести спецвыплаты

Для казахстанцев, работающих в тяжёлых условиях труда, планируют ввести специальные выплаты, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов в ответе на депутатский запрос, передает informburo.kz.

По его словам, на сегодня выработали различные подходы по решению вопросов, поднимаемых гражданами этой категории. Предлагается внести изменения в действующую систему соцобеспечения, предусматривающие:

Возврат к применяемой до 2015 года страховой схеме и направление части страховой премии на превентивные меры для улучшения условий труда и реабилитационные мероприятия для восстановления здоровья работников.

Введение специальных выплат для работников при наличии общего трудового стажа не менее 35 лет, 25 лет из которых – во вредных условиях труда, и обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение семи лет.

«В настоящее время рабочая группа уточняет контингент получателей, а также прогнозные предварительные расчёты и источник осуществления специальных выплат», – сообщил премьер-министр.

О возможном снижении пенсионного возраста для шахтёров, горняков, металлургов в ответе главы правительства не сообщается.

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