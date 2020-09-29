Для казахстанских кинотеатров могут сделать послабление

В Казахстане могут открыть кинотеатры с определенными ограничениями, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Ержан Байтанаев.
По его словам, комитетом рассматривается вопрос послабления для кинотеатров. Сейчас формируется несколько вариантов, которые могут быть реализованы в ближайшее время.
«В данный момент комитетом изучается и рассматривается этот вопрос. На ближайшем заседании Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции будет предложено вновь запустить деятельность кинотеатров. Однако в залах не будет 100-процентная заполняемость. Также владельцы кинотеатров должны будут строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Мы будем предлагать на заседании, однако окончательное решение будет принято комиссией. Также хочу отметить, что решение о возобновлении будет приниматься с учетом складывающейся эпидситуации», — рассказал Байтанаев.
Ранее владельцы кинотеатров заявили об уничтожении своего бизнеса. Пустующие несколько месяцев подряд залы почти привели их к банкротству, отмечают они. По информации Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана, они потеряли от 10 до 15 миллиардов тенге.
Предприниматели просят, чтобы им четко объяснили, когда, насколько и что им разрешат. И одобрят ли их работу вообще, учитывая вторую волну, которую сейчас прогнозируют. Так они хоть смогли бы понять, как им быть дальше.
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