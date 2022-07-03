Для казахстанских очередников на жилье прозвучала хорошая новость

Программа субсидирования аренды, которую реализует «Отбасы банк», теперь охватит еще большее количество казахстанцев, стоящих в очереди на жилье, передает Экспресс К.

Ранее оставить заявку на платформе otbasybank.kz могли только те граждане, которые получили SMS-уведомление. Эти сообщения рассылались по списку, сформированному уполномоченным органом и переданному в банк, согласно правилам назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде. В этот список вошли 70 тысяч человек, стоящих в очереди на жилье по четырем категориям:

инвалиды I и II группы;

семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;

дети-сироты;

многодетные семьи.

Еще одно требование — это размер совокупного дохода семьи, претендующей на субсидии по аренде. За последние полгода доход на каждого члена семьи не должен превышать величину одного прожиточного минимума (37 389 тенге).

С 4 июля текущего года на платформе otbasybank.kz любой казахстанец, который соответствует требованиям программы, может подать заявку на субсидирование. Для этого необходимо наличие ЭЦП. Быть в списке участников программы субсидирования и ожидать SMS от банка теперь не нужно.

Еще одно изменение, над которым сейчас работает «Отбасы банк», касается социальных выплат и пособий. Дело в том, что они учитываются как доход — наряду с заработной платой, доходами от ИП и доходами по договору о возмездном оказании услуг.

«Например, глава семьи, где есть супруга и трое детей, единственный кормилец и зарабатывает 180 000 тенге в месяц. По требованию о доходах эта семья может претендовать на субсидирование. Но если она дополнительно получает еще какое-либо пособие, то доход на каждого члена семьи будет выше, чем один прожиточный минимум, и тогда семье откажут в поддержке государства. Именно по этой причине более тысячи участников программы получили отказ», — объяснили в банке.

Сейчас на уровне законодательства вносятся изменения. После того как они вступят в силу, социальные выплаты и пособия больше не будут рассматриваться как доход. Поэтому те граждане, которым ранее отказали по этой причине, смогут вновь подать заявку и претендовать на субсидирование.

Всего на субсидирование аренды из республиканского бюджета выделено 40 млрд тенге. Еще 10 млрд тенге в совокупности выделят местные акиматы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.