Мажилисмен Олжас Куспеков выступил с инициативой создать в Казахстане специальный дорожный фонд. Соответствующее предложение он озвучил в депутатском запросе, передает inbusiness.kz

По словам депутата, ежегодная потребность автодорожной отрасли оценивается примерно в 1,9 трлн тенге, тогда как фактическое финансирование составляет около 1 трлн тенге. При этом на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования из республиканского бюджета ежегодно выделяется порядка 44 млрд тенге, что, по его мнению, не покрывает текущую нагрузку и темпы износа.

«Мы ежегодно направляем значительные средства на строительство и реконструкцию, но из-за отсутствия устойчивого финансового механизма снова возвращаемся к тем же проблемам, поскольку система финансирования остается зависимой от бюджетных циклов. В этой связи Казахстану необходим дорожный фонд. Такой механизм позволит обеспечить стабильное финансирование строительства, содержания и модернизации республиканских дорог», — отметил Куспеков.

Источники наполнения фонда

В качестве возможных источников финансирования депутат предложил использовать инструменты платности, транзитные сборы, развитие платных участков дорог, доходы от придорожного сервиса и другие неналоговые поступления. Также он упомянул платный разрешительный механизм на тонировку стекол транспортных средств, вопрос которого ранее уже поднимался.

«Создав дорожный фонд, мы сможем перейти от постоянного латания проблем к системному развитию республиканских дорог. Прошу правительство рассмотреть вопрос создания дорожного фонда, определить устойчивые источники его наполнения и подготовить предложения по внесению соответствующих законодательных изменений», — заявил депутат.

Безопасность на трассах

По словам Куспекова, состояние дорог напрямую связано с безопасностью граждан и устойчивостью экономики страны.

Только за прошлый год в Казахстане произошло более 36 тысяч дорожно-транспортных происшествий — на 14% больше, чем годом ранее. Пострадали свыше 51 тысячи человек, почти 2,5 тысячи граждан погибли. При этом самые тяжёлые аварии происходят на загородных трассах, где инфраструктура должна быть максимально качественной и безопасной.

