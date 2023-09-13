Для кого могут упразднить транспортный налог в Казахстане

Транспортный налог в Казахстане могут упразднить, включив его в стоимость акциза на бензин. Об этом рассказал вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает Tengrinews.kz.

По словам вице-министра, этот вопрос сегодня обсуждается в рамках рассмотрения нового Налогового кодекса.

«Действительно, обсуждается вариант переноса транспортного налога в акциз на бензин. Но здесь нужно внимательно подходить, поэтому мы сделаем дифференцированно. Транспортный налог, в качестве обсуждения, предполагается упразднить для автомобилей с объемом двигателя до четырех литров либо до 3,5, сейчас проводим дополнительные расчеты. Мы собираем порядка 80 миллиардов тенге транспортного налога, порядка пяти миллионов тонн у нас потребление нефтепродуктов. Если поделить одно на другое, то получится, что если мы просто перенесем транспортный налог в акциз на бензин, то последний должен подорожать на 14 тенге, чтобы «забирать» этот налог», — отметил Амрин. Вместе с тем, как отметил вице-министр, такой шаг приведет к снижению нагрузки на владельцев транспортных средств с большим объемом двигателя и к увеличению для владельцев малолитражек. В связи с чем обсуждаются и другие варианты. «К примеру, возьмем машину с объемом двигателя 1,6 литра — небольшой Hyundai Accent — порядка 7 тысяч тенге транспортный налог годовой, и возьмем Lexus 570, где транспортный налог порядка 700 тысяч тенге. Соответственно, чтобы наездить транспортный налог, то у маленькой машины через бензин потребление будет намного больше. Если мы поднимем стоимость бензина на 14 тенге, то в течение года он наездит на 30 тысяч тенге транспортного налога. В то же время, если машина с большим двигателем и большим транспортным налогом, то через бензин она наездит порядка на 300-350 тысяч. Поэтому получается, что через этот перенос транспортного налога на бензин мы снижаем нагрузку на тех, у кого большие транспортные средства», — заметил чиновник.

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