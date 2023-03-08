Для кого рассматривают сокращение пенсионного возраста в Казахстане?

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает МИА «Казинформ».

В Казахстане рассматривают сокращение пенсионного возраста для шахтеров.

«Мы рассматриваем вопрос. Там же вредные условия труда, поэтому больше сейчас исходим из того, в международном опыте. Например, 15 лет работы должно быть во вредных условиях, а потом они (шахтеры — прим. ред.) должны переходить на другую работу для сбережения здоровья. Сейчас мы тоже рассматриваем определенный предельный период работы, который может повлиять на его социальное обеспечение», — сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах Правительства.

Ранее в Минтруда сообщали, на какой стадии находится рассмотрение вопроса снижения пенсионного возраста шахтерам.

«Мы должны говорить не только о пенсионном обеспечении шахтеров, но о пенсионном обеспечении работников, которые находятся во вредных условиях труда. Так как мы поднимем этот вопрос, это будет касаться и других категорий граждан, работающих в горно-металлургическом комплексе и других отраслях. Сегодня рабочая группа завершила работу, подготовила конкретные предложения. Сейчас эти предложения рассматриваются соответствующим финансово-экономическим блоком Правительства и по завершению рассмотрения наших предложений мы уже будем готовы представить свои варианты, предусматривающие определенную схему пенсионного обеспечения для таких категорий работников», — сообщила министр, отвечая на вопросы депутатов в Сенате Парламента РК

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