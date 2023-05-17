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Для кого рассмотрят изменение пенсионного возраста, сообщила министр труда

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 16 мая сообщила, что примерно в конце мая может быть решен вопрос по изменению пенсионного возраста шахтеров, сообщает zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у министра, на какой стадии идет обсуждение темы снижения пенсионного возраста шахтеров.

«Вчера я встречалась с работодателями. Сегодня мы будем встречаться еще раз с рынком. Я думаю, очень скоро мы придем к определенному мнению. Я, конечно, готова хоть завтра прийти к определенному консенсусу. Но это же наши партнеры. Думаю, к концу месяца, наверно, выйдем уже», — говорит Тамара Дуйсенова.

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