Для кого с 15 мая WhatsApp станет платным

На начальном этапе мессенджер WhatsApp предлагал всем пользователям крайне скромные функциональные возможности, и лишь с течением времени, по мере развития и наращивания численности клиентов, аудитория сервиса начала стремительно расти, становясь все больше и больше с каждым днем. Это программное обеспечение внедряет одно новшество за другим в надежде стать еще более привлекательным, а вместе с тем и удержать всю ту аудиторию, которая у мессенджера имеется в настоящее время.

Программное обеспечение стремится делать все ради своего развития, и именно поэтому, как стало известно, сервис решили сделать платным уже начиная с 15 мая. Платить деньги придется всем тем, кто хотят пользоваться одним номером телефона сразу на нескольких гаджетах

Пользователи платной версии мессенджера WhatsApp, отдавая денежные средства, смогут одновременно пользоваться сервисом на десяти смартфонам, используя при этом один единый номер телефона. Все данные будут передаваться с устройства на устройство, а каждый гаджет окажется в полной мере самостоятельным от других. Новая возможность уже начала активно тестироваться среди пользователей телефонов на базе Android и iOS в рамках фирменного бизнес-клиента WhatsApp Business, а появление такой опции в стабильном релизе ожидается уже с 15 мая, то есть совсем скоро. С этого самого момента, предположительно, окажется возможно пользоваться одной учетной записи на множестве электронных устройств, отдавая за такую возможность определенную сумму денег.

Сколько нужно будет платить – неизвестно, точно также как и то, по какой бизнес-модели компания собирается взимать плату. Возможно она введет подписку на месяц, квартал или сразу на целый год, либо будет просить заплатить сразу фиксированную сумму денег, чтобы навсегда разблокировать подобные возможности для конкретной учетной записи. На всех устройствах, привязанных к одному аккаунту, можно будет пользоваться номером телефона одновременно, и это может сделать сервис гораздо более удобным. В первую очередь подобная особенность пригодится владельцам разного рода бизнеса, потому что за счет этого сразу несколько сотрудников смогут консультировать покупателей или клиентов по тем или иным вопросам, используя для таких целей одну единую учетную запись. Подобное новшество станет доступно жителям всех стран, включая Россию, Европу и США.

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