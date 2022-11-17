Для кого в детских садах питание будет бесплатным, сообщили в минпросвещения

Расходы на питание для таких детей планируют покрывать за счёт бюджета.
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Министерство просвещения планирует ввести бесплатное питание в детсадах для детей из малообеспеченных семей, сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов в интервью Nur.kz.
По словам министра, некоторые родители не ставят своих детей на очередь в детские сады из-за тяжёлого финансового положения. Хотя детские сады с госзаказом бесплатные, родители должны вносить за питание около 10-15 тысяч тенге в месяц.
«Для некоторых категорий это неподъёмная сумма, поэтому они даже не становятся в очередь, так как семья имеет финансовые затруднения, у детей нет полноценного сбалансированного питания. В итоге, спустя время, государство всё равно тратит эти деньги уже через систему здравоохранения, и расходы гораздо больше. Планируется для семей, которые находятся в кризисной ситуации, оплачивать питание в детсадах за счёт бюджета. Нам важно, чтобы эти дети посещали детсады, так как они больше всех нуждаются в уходе, правильном питании и социализации. Это большая поддержка, многие страны мира такого не делают», – сказал министр просвещения.
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