Для кого в Казахстане повысят пенсионный возраст?

Военнослужащим в Казахстане повысят возраст выхода на пенсию. Об этом сообщил начальник Центра пенсионного обеспечения Минобороны Кайыржан Бимолдин, передает Tengrinews.kz.

«Пенсионный возраст напрямую зависит от предельного возраста, установленного военнослужащим законом о воинской службе. В этом году в закон о воинской службе внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет, в связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет», — сообщил Бимолдин на брифинге в Минобороны.

Также он рассказал о том, как повысится пенсия военнослужащих.

«Размеры пенсии напрямую зависят от выслуги лет военнослужащего. Если 25 лет прослужил военнослужащий, то ему устанавливается минимальный размер пенсии 50 процентов, максимальный размер — 65 процентов в зависимости от прослуженного периода. К примеру, если 25 лет — это 50 процентов, за каждый год службы свыше 25 лет добавляется по 2 процента к пенсии, то есть военнослужащему, прослужившему 30 лет, начисляется уже 60 процентов.

Повышение пенсии предусмотрено также законом «О пенсионном обеспечении» — пунктом 4 статьи 4. Нормы или же процент повышения утверждаются республиканским бюджетом на финансовый год», — уточнил Бимолдин.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.