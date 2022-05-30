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Для кого в Казахстане повысят пенсионный возраст?

фото Информ.кз

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Военнослужащим в Казахстане повысят возраст выхода на пенсию. Об этом сообщил начальник Центра пенсионного обеспечения Минобороны Кайыржан Бимолдин, передает  Tengrinews.kz.

«Пенсионный возраст напрямую зависит от предельного возраста, установленного военнослужащим законом о воинской службе. В этом году в закон о воинской службе внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет, в связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет», — сообщил Бимолдин на брифинге в Минобороны.

Также он рассказал о том, как повысится пенсия военнослужащих.

«Размеры пенсии напрямую зависят от выслуги лет военнослужащего. Если 25 лет прослужил военнослужащий, то ему устанавливается минимальный размер пенсии 50 процентов, максимальный размер — 65 процентов в зависимости от прослуженного периода. К примеру, если 25 лет — это 50 процентов, за каждый год службы свыше 25 лет добавляется по 2 процента к пенсии, то есть военнослужащему, прослужившему 30 лет, начисляется уже 60 процентов.

Повышение пенсии предусмотрено также законом «О пенсионном обеспечении» — пунктом 4 статьи 4. Нормы или же процент повышения утверждаются республиканским бюджетом на финансовый год», — уточнил Бимолдин.

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