Для кого в Костанае хотят сделать бесплатным проезд в автобусе?

Постановление об установлении льгот отдельным категориям граждан города Костаная для проезда на внутригородском и пригородном общественном транспорте размещен на сайте акима Костаная.

Акимат Костаная постановил и Костанайский городской маслихат решил:

Установить льготу в виде бесплатного проезда на внутригородском и пригородном общественном транспорте (за исключением такси), при наличии документа указанного в приложении, подтверждающего право на льготу, следующим категориям граждан города Костанай:

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

ветеранам боевых действий на территории других государств;

ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

детям-инвалидам в возрасте до восемнадцати лет;

многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская Слава» I и II степени;

инвалидам первой и второй групп.

Установить льготный проезд в размере на 10 тенге меньше от стоимости утвержденного тарифа для проезда на внутригородском и пригородном общественном транспорте (за исключением такси), при наличии документа, подтверждающего право на льготу, следующим категориям граждан города Костанай:

пенсионерам по возрасту;

инвалидам третьей группы.

Государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» предусмотреть возмещение убытков перевозчиков, связанных с перевозкой вышеуказанных категорий пассажиров.

Настоящее совместное постановление и решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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