В 2025 году для граждан из социально уязвимых категорий в Костанайской области приобретено 547 квартир. Для сравнения: в 2024-м за счёт бюджета жильё получили 940 семей, преимущественно в областном центре. В управлении строительства пояснили снижение объёма закупок уменьшением финансирования и одновременным перераспределением приоритетов в пользу районов.

Приоритет — районным жителям

По поручению акима области акцент сделан на райцентры. Так, если в 2024 году квартиры по ряду направлений не приобретались вовсе, в 2025-м запланированы поставки:

Аулиекольский район — 24 квартиры;

— 24 квартиры; Наурзумский район — 25;

— 25; Сарыкольский район — 16;

— 16; Беимбета Майлина — 12;

— 12; Амангельдинский район — 12;

— 12; Узункольский район — 10.

«Акцент сделан на жителей наших районов», — отметил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства области Дидар Тлеубаев.

Жилищные сертификаты: помощь на «первоначалку»

В этом году выдано 10 жилищных сертификатов на общую сумму 7,8 млн тенге: восемь — костанайцам, два — жителям Фёдоровского района. Сертификаты покрывают 10% от суммы займа, но не более 1,5 млн тенге, предоставляются безвозвратно и идут на оплату первоначального взноса по ипотеке.

Строительство кредитных домов продолжается

В регионе за бюджетные средства уже возведены 14 многоквартирных кредитных домов. До конца года в мкрн «Береке» (Костанай) планируется сдать ещё один дом на 40 квартир (общая площадь — 3,8 тыс. кв. м). В том же микрорайоне идёт строительство ещё трёх домов. В Тобыле, в мкрн «Байтерек», начато строительство 13 домов со сроком завершения в 2026 году.

По данным управления строительства, комплекс мер позволит одновременно поддержать очередников из числа уязвимых категорий и выровнять доступ к жилью между областным центром и районами.

