Для кого ввели карантинные послабления? Постановление замглавного санитарного врача Костанайской области

О внесении изменений и дополнений в постановление заместителя главного государственного санитарного врача Костанайской области.

В соответствии со статьями 9, 36, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 43), постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 03 июля 2020 года № 44 «О введении строгих ограничительных мер», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с решением оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Костанайской области с учетом складывающейся эпидситуации, с 10 августа т.г. ввести следующие послабления карантинных мер:

1) разрешение функционирования непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. м, при этом объекты свыше указанной площади продолжат работу только по принципу «доставки до клиента»;

2) разрешение деятельности скверов, парков, в том числе точек торговли, расположенных на их территориях (за исключением работы аттракционов, детских игровых площадок, батутов, проката детских велосипедов, детских машин). Выход группами осуществлять не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

3) установить график движения общественного городского транспорта с 06:00 до 21:00 часов.

В постановление заместителя Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 40 от 17 июля 2020 года «О введении сторогих ограничительных мер» внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 11) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«11) разрешение деятельности непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. м. с установлением графика работы с 10:00 часов до 17:00 часов, соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; деятельность непродовольственных магазинов более 500 кв. м. только на доставку;»;

2) подпункт 13) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«13) разрешение посещения парков, площадей и скверов, без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции; посещение набережных, общественных и неорганизованных пляжей запрещается;»;

3) в подпункте 15) пункта 2 слова «с 06:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 21:00 часов» заменить словами «с 06:00 часов до 21:00 часов».

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.Заместитель главного Государственного санитарного врача Костанайской области Ю. Севостьянов

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