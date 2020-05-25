Для костанайских школьников прозвенел онлайн звонок

Сегодня для учеников с 1 по 10 класс прозвенел последний школьный звонок. Правда, традиционное мероприятие в этом году прошло в необычном формате. Учителя и ученики подводили итоги года и прощались на 3 месяца со школой прямо из дома, передает alau.kz

25 мая по традиции все школьники отмечают окончание учебного года. Обычно в парадной форме они выстраиваются в линейку на улице, перед школой. Для них проходит концертная программа с музыкой и танцами, с поздравлениями. А лучшие ученики школы дают торжественный, последний звонок. Но сегодня школы пусты, а на улицах не встретишь нарядных учеников. Все они дома. Однако это не значит, что для них не было последнего звонка. К примеру, для пятиклассников школы-гимназии №18, сегодня прошел классный час и торжественная линейка. Все дистанционно. Ребята в таком формате делись своими впечатлениями от учебного года, обсуждали планы на лето и, конечно, благодарили учителей.

«Хочу поздравить с окончанием года учителей, потому что они учили нас. Можно сказать мы не самые хорошие дети. Им надо было набраться много сил и терпения, чтобы с нами справиться», — поделилась ученица школы-гимназии №18 Дарья Бычковская.

У костанайских школьников успеваемость никак не изменилась, несмотря на дистанционное обучение, указывают в отделе образования. Дело в том, что в последней четверти нового материала мало.

«В общем-то учащиеся проверяли насколько они усвоили первые три четверти, знания по тем или иным предметам. Общаясь с директорами, с родителями, учителями в большинстве своем дети подтвердили, свои знания. Время было трудное, время было тяжелое равно для всех. Поэтому праздник наверно для всех очень радостный. И для родителей, и для детей, и для учителей», — сказала руководитель отдела образования акимата г. Костанай Айман Ибраева.

Для кого-то 25 мая прошло за беседами, для кого-то учителя показывали видео прошлых лет с концертами. Но не во всех школах смогли провести торжественное подведение итогов. Поэтому к школьникам региона с видеообращением обратился аким области Архимед Мухамбетов.

«Только в этом году учащимися школ области завоевано 16 наград в республиканских соревнованиях научных проектов. Школьники стали призерами международных научных состязаний по химии, механике и математике. Дорогие выпускники, вы самый дорогой и ценный человеческий капитал от которого зависит процветание Казахстана. Хочу пожелать вам дальнейших успехов, верьте в свои силы, достигайте поставленных целей и воплощайте самые смелые проекты», — обратился аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

На долгожданные каникулы в этом году вышло более 31 тысячи костанайских учеников. Из них 992 это выпускники 11 классов, они покидают родные стены уже навсегда. Поэтому для них торжественная линейка и вручение аттестатов пройдет 3 июня на свежем воздухе.

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