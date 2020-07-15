Для медорганизаций Костанайской области дополнительно закупают нужные лекарства и медицинские изделия

Управление здравоохранения Костанайской области в рамках заседания областного оперативного штаба отчиталось о наличии медикаментов и медицинских изделий, рекомендуемых протоколом лечения COVID-19. По словам главы ведомства Вячеслава Дудника, лекарства отгружаются по графику и заявкам медорганизаций.

В них уже поступило медикаментов и средств защиты на 2,5 млрд тенге — это 50% от годового плана. К примеру, с начала года медицинскими организациями только антибиотиков получено более 700 тыс. единиц на 152 млн тенге. Сейчас сформирован, по его словам, дополнительный объем нужных лекарств и медицинских изделий на 384 млн тенге.

«Из специфических противовирусных препаратов в медорганизациях имеются препараты Лопинавир/Ритонавир 4 тыс. таблеток, Гидроксихлорохина 15 тыс. таблеток.+ сегодня ожидается поставка 230 упаковок препарата для лечения КВИ (Фавипинавир №50), 21,7 тыс. трехслойных масок, 2,6 тыс. защитных костюмов», — сообщил руководитель управления здравоохранения области Вячеслав Дудник.

Помимо этого станция скорой помощи в регионе работает в усиленном режиме. Если ранее в среднем у них было 700 вызовво в сутки, то сейчас в два раза больше. Из-за роста больных ковидом, как отметил Вячеслав Дудник, «сопровождающееся большим количеством пневмоний», в июле дополнительно развернуто 1 190 коек. Теперь их в области 1 680. В помощь крупным провизорным стационарам привлечены медработники из поликлиник города и районных больниц. Начиная с августа и до конца года в регион прибудут 226 молодых врачей. Аким Костанайской области поручил по возможности увеличить эту цифру, а также проработать вопрос дополнительного закупа 40 машин скорой помощи.

«Такси мы подключили до 1 августа, если ситуация такая и дальше будет сохраняться мы продолжим. 12 машин будут у врачей, которые обслуживают больных на дому. Мы продолжим деньги выделять», — сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Что касается средств индивидуальной защиты для медиков, то на сегодня их остаток — это 25 тыс. одноразовых и 4 тыс. многоразовых костюмов, 80 тыс. масок, 200 тыс. перчаток. Причем 80% из перечисленного уже находится в медицинских организациях. Сейчас, подчеркнул Вячеслав Дудник, проводятся процедуры по дополнительному закупу средств индивидуальной защиты на 308 млн тенге за счет средств резерва правительства.

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