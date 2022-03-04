«Для нас это катастрофа». 65 птицефабрик Казахстана могут оказаться на грани закрытия

Что случилось. Руководители крупнейших казахстанских птицеферм заявили, что из-за сокращения госсубсидий на грани закрытия могут оказаться 65 казахстанских фабрик. Они приехали в столицу, чтобы в Палате предпринимателей обсудить проблемы отрасли, сообщается на сайте НПП «Атамекен».

Контекст. Больше всего предпринимателей беспокоит вопрос сокращения государственного субсидирования птицеводства, передает informburo.kz

«Сейчас начали обсуждать вопрос сокращения прямого субсидирования на этот год. Но для нас это просто катастрофа. Если у нас убрать вообще субсидии, что будет? Во-первых, наша продукция будет дороже импортной. Это значит, что завтра мы полностью отдадим наш рынок России и Беларуси», – рассказал учредитель ТОО «Шымкент кус» Абилкасим Досболов.

К чему это приведёт. По мнению предпринимателей, сокращение прямых субсидий птицеводства ставит под угрозу не только развитие, но и существование отрасли. На грани закрытия могут оказаться 65 птицефабрик, которые обеспечивают работой около 40 тысяч человек по всему Казахстану.

Председатель совета директоров «Алель Агро» Разия Жатакпаева разделяет тревогу коллег. Ожидаемое двукратное сокращение прямых субсидий на фоне сложной геополитической обстановки может усугубить проблемы отрасли.

«Мы стоим перед решением: жить нашей отрасли или умереть? Если опираться на успешный мировой опыт, в условиях кризисных ситуаций правительство выделяет дополнительные средства, чтобы помочь отрасли, а у нас наоборот», – рассказывает Разия Жатакпаева.

Птицефабрикам не только вдвое сокращают субсидии на этот год, но и до сих пор не выплатили субсидии за последние три месяца прошлого года, подчеркнула она.

Что будут делать. В НПП «Атамекен» согласны, что такой подход недопустим. По мнению председателя правления НПП Раимбека Баталова, резкое и неожиданное сокращение субсидий без согласования с отраслью становится серьёзным препятствием для развития бизнеса.

«Вопросы субсидирования мы обсуждаем на уровне правительства. Во-первых, мы предлагаем оставить субсидирование на прежнем уровне. Во-вторых, Минсельхоз не должен принимать такие решения, не учитывая мнение отраслевых ассоциаций. Нужен консенсус между правительством и бизнесом. Если такое сокращение субсидий необходимо, то предприятиям должны дать время подготовиться», – считает глава палаты предпринимателей.

Вопросы субсидирования Раимбек Баталов планирует обсудить с правительством в ближайшее время.

Почему это важно. 1 июля 2022 года в Казахстане планируют запустить Государственную информационную систему субсидирования в сфере сельского хозяйства, в марте начнётся пилотное тестирование в Акмолинской области. Одно из важных новшеств – отказ от товарно-специфических субсидий (субсидии на единицу продукции). Норма не обсуждалась с бизнес-сообществом, которое считает, что резкий отказ от субсидий поставит крест на отрасли.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.