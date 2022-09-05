Для пострадавших от лесных пожаров построят 91 дом — аким Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что уже выделены земли под строительство новых домов для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области.

«По поручению премьер-министра РК в этой связи помощь оказывается Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Создана совместная рабочая группа», – отметил глава региона.

Аким напомнил, что зима в регионе начинается раньше, чем на юге, – в октябре. И до конца октября новые дома должны быть достроены.

В течение ближайших двух-трёх дней будут утверждены проекты домов. И ещё через несколько дней местные власти намерены приступить к строительству жилья. Мухамбетов пообещал, что к работе будут привлечены профессионалы, дома построят быстро и качественно.

По оперативным данным, площадь пожара превысила 43 тыс. га. В тушении пожаров задействованы силы и средства – 196 единиц техники, 7 вертолётов, 5 пожарных поездов, 1526 служащих МЧС, Минобороны, МВД. Эвакуированы почти две тысячи человек. Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

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