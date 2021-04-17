Для предпринимателей объявили отсрочку по кредитам

В Казахстане объявили о новой возможности для поддержки предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса могут получить отсрочку платежей по кредитам в банках и микрофинансовых организациях, передает alau.kz

Урон, который пандемия нанесла предпринимателям, все еще продолжают ощущать представители самых разных сфер бизнеса. И хотя ограничения во многих регионах страны значительно ослабли, казахстанские дельцы еще не успели полностью оправиться. Сотрудники Агентства по регулированию финансового рынка, а также специалисты Национального банка решили им в этом помочь. Исполняя поручения Президента, они совместно разработали правила, которые позволят бизнесменам отложить оплату по банковским кредитам.

«Данный порядок предусматривает предоставление отсрочки платежей по займам, выданным банками, микрофинансовыми организациями субъектам микро, малого и среднего предпринимательства, выданным до 1 апреля текущего года»,- сообщил Асет Куанышбаев, руководитель управления региональных представителей в городе Костанай Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Такой поддержкой смогут воспользоваться представители практически всех направлений бизнеса. На сайте финансового регулятора можно найти целый список, в который входят 346 сфер экономической деятельности. Среди них и производство продуктов питания, и автомобилей, торговля различными товарами и многое другое. Каждый из представителей сектора МСБ сможет по своему усмотрению выбрать срок для отсрочки в предложенных пределах. То есть от 30 до 90 дней. Для этого достаточно обратиться в банк, где брался кредит на предпринимательские нужды, и дождаться его одобрения.

«Банки либо микрофинансовые организации могут предложить несколько вариантов погашения. Либо это будет равномерное распределение отсроченных платежей на последующие периоды, либо это будет увеличение срока займа, с соответствующим отнесением этих платежей к концу срока, либо заемщику будет предложен другой вариант, который предусмотрен договором банковского займа либо договором микрокредита»,- пояснил Асет Куанышбаев.

Получить согласие на отсрочку платежей, большинство предпринимателей сможет и без вороха документов, подтверждающих ухудшение их финансового состояния. От такой обязанности освобождены представители малого и микробизнеса. Все что им требуется — это оформить заявление на отсрочку. А вот субъекты среднего предпринимательства должны будут подтвердить свое положение документально и доказать, что оно возникло в связи с ограничительными мерами.

«В данном случае банки и микрофинансовые организации будут индивидуально проводить его оценку платежеспособности, а также будут проводить оценку тех документов, которые он предоставил в подтверждение возникновения данных факторов. Сама отсрочка будет предоставляться после того, как банк проверит эти документы, и уже примет свое решение»,- сказал руководитель управления.

Заявления на отсрочку платежей будут принимать до 30 июня. Оформить их можно как придя в банк или микрофинансовую организацию лично, так и воспользовавшись мобильным банковским приложением или интернет-банкингом. Кроме того, на время действия отсрочки банки теряют право предъявлять претензии к клиенту по неоплате, а сама отсрочка не будет рассматриваться как негативный фактор кредитной истории.

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