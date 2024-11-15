Для продавцов на маркетплейсах предлагают ввести специальный налоговый режим

В Казахстане предлагают разработать отдельный налоговый режим для предпринимателей, работающих на маркетплейсах. С такой инициативой выступил депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов, передает lsm.kz
По его словам, действующая ставка НДС в размере 16% становится серьезной нагрузкой для продавцов электронной торговли. Депутат отметил, что значительная часть доходов предпринимателей уходит на комиссии торговых платформ, рекламу, хранение товаров, доставку и возвраты.
«После всех расходов чистая маржа продавца составляет всего 8–12%, тогда как НДС достигает 16%. Получается, что налог превышает прибыль», — подчеркнул мажилисмен.
В связи с этим предлагается создать специальный налоговый режим для электронной коммерции, учитывающий реальные расходы бизнеса. Также депутат считает необходимым внедрить механизм автоматического перечисления НДС в бюджет через маркетплейсы без необходимости самостоятельного декларирования со стороны продавцов.
По словам Кошмамбетова, переход на общеустановленный налоговый режим требует дополнительных затрат на бухгалтерское сопровождение, что особенно сложно для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Депутат отметил, что дальнейшее развитие отрасли зависит от принимаемых решений. По прогнозам, при введении мер поддержки объем рынка электронной торговли к 2030 году может достичь 7,7 трлн тенге, а количество новых рабочих мест — 260 тысяч. В противном случае отрасль рискует столкнуться с сокращением оборота и уходом части предпринимателей с рынка.
По данным депутата, сегодня в сфере электронной торговли занято около 738 тысяч человек. По его словам, представители отрасли ожидают создания понятных и справедливых условий для ведения бизнеса.
Спасибо, доктор: слова благодарности врачу-невропатологу Алёне Трусовой
Спасибо, доктор: слова благодарности Фёдору Штейгервальду за спасённые детские жизни
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.