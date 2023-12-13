Для рожденных после 1975 года положены пенсионные взносы от работодателей — ЕНПФ

С 1 января 2024 года в Казахстане планируется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей за счет собственных средств в пользу своих работников.

Причем только тех, которые родились после 1 января 1975 года. Как отмечают представители ЕНПФ, мера вводится, чтобы поддержать молодое поколение казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных накоплений. На следующий год взнос определен в размере 1,5% с ежегодным увеличением до 5% к 2028 году.

«Однозначно это будет уплачено из собственных средств работодателя. Из своих средств работники уплачивает обязательные пенсионные взносы, 10 процентов. Из фонда оплаты труда будет этот компонент уплачиваться. Но при этом нужно понимать, что как раз нагрузка на работодателя она снижается за счет того, что все таки увеличение до 5 процентов будет поэтапным, кроме того будут льготы по корпоративному налогу», — говорит директор КФ «ЕНПФ» Сауле Козбакова.

Как отмечают представители ЕНПФ, поскольку пенсионные взносы в рамках условно-накопительной пенсионной системы будут производиться за счет средств работодателя, на них не будет распространено право собственности работников и право их наследования.

«Не могут передаваться в доверительное управление частным компаниям, не могут передаваться в страховую компанию. Так же на них не будут распространяться государственная гарантия по сохранности. Это же не из нашей заработной платы удержано, это не наши заработанные деньги. Это перечисляется за счет работодателя и они будут распределяться между пенсионерами», — говорит Сауле Козбакова.

Право на выплаты пенсий из нового компонента будут иметь граждане, достигшие пенсионного возраста, а также люди, которые получат инвалидность І и II групп до выхода на пенсию. При этом размеры этих выплат пока не известны. Система только запускается, отмечают специалисты, и часть механизмов по ней будет еще дорабатываться.

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