Для самозанятых казахстанцев введут специальный налоговый режим

ainews.kz
Самозанятых работников в Казахстане будут регистрировать по-новому, передает BaigeNews.kz.
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Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов на заседании Правительства рассказал, что для развития навыков трудовых ресурсов под потребности экономики сформируют систему признания профессиональных квалификаций и внедрят сертификацию навыков работников.
«Для самозанятых работников рассматривается регистрация новых форм трудовых отношений и введение специальных налоговых режимов. Также будут приняты меры по расширению занятости за счет поддержки предпринимательских инициатив и цифровизации инфраструктуры занятости. Принятие Социального кодекса с учетом потребностей населения обеспечит целостность, доступность и проактивность мер социальной поддержки», — сообщил Сарбасов.
Он отметил, что мониторинг создания рабочих мест будет обеспечен через информационную систему, с проверкой данных по налоговым и пенсионным отчислением и электронным трудовым договорам. По словам вице-министра, комплекс мер по повышению доходов граждан охватит все категории населения.
«Помимо повышения зарплаты отдельных категорий гражданских служащих (педагоги, медработники, соцработники, архивариусы, библиотекари, технический персонал и другие) и ежегодной индексации размеров пособий с учетом уровня инфляции будет принят ряд законодательных инициатив», — сообщил Акмади Сарбасов
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