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Для создания новых областей в Казахстане дополнительных средств не понадобится

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Заявки от акиматов о выделении дополнительных средств в Минфин пока не поступали.

В Министерстве финансов на запрос портала Informburo.kz о средствах, которые потратят на создание новых областей, сообщили, что дополнительных расходов на эти цели не будет.

«По состоянию на 20 мая бюджетных заявок по дополнительной потребности от государственных органов не поступало», – сообщили в Министерстве финансов.

Указ главы государства «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» вводится в действие 8 июня. Для его реализации пересмотрят лимиты штатной численности и создадут подразделения центральных госорганов и местные исполнительные органы, также разделят расходы между местными бюджетами.

«Этой работе предшествует большая работа по передаче с баланса на баланс зданий, оборудования, техники, регистрации и перерегистрации юридических лиц, подготовка зданий. Определение механизма передислокации работников и сотрудников правоохранительных органов, жилых помещений для них. Осуществление этой работы проведут максимально в пределах лимитов штатной численности и выделенных средств», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что после завершения всех организационных процедур, в случае острой необходимости дополнительной потребности соответствующие госорганы и местные исполнительные органы подадут бюджетные заявки в рамках действующего бюджетного законодательства.

Также заместитель акима города Бауржан Балгабаев сообщал, что средства из бюджета на переименование города Капшагай в город Конаев не требуются.

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