Для создания новых областей в Казахстане дополнительных средств не понадобится

Заявки от акиматов о выделении дополнительных средств в Минфин пока не поступали.
В Министерстве финансов на запрос портала Informburo.kz о средствах, которые потратят на создание новых областей, сообщили, что дополнительных расходов на эти цели не будет.
«По состоянию на 20 мая бюджетных заявок по дополнительной потребности от государственных органов не поступало», – сообщили в Министерстве финансов.
Указ главы государства «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» вводится в действие 8 июня. Для его реализации пересмотрят лимиты штатной численности и создадут подразделения центральных госорганов и местные исполнительные органы, также разделят расходы между местными бюджетами.
«Этой работе предшествует большая работа по передаче с баланса на баланс зданий, оборудования, техники, регистрации и перерегистрации юридических лиц, подготовка зданий. Определение механизма передислокации работников и сотрудников правоохранительных органов, жилых помещений для них. Осуществление этой работы проведут максимально в пределах лимитов штатной численности и выделенных средств», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что после завершения всех организационных процедур, в случае острой необходимости дополнительной потребности соответствующие госорганы и местные исполнительные органы подадут бюджетные заявки в рамках действующего бюджетного законодательства.
Также заместитель акима города Бауржан Балгабаев сообщал, что средства из бюджета на переименование города Капшагай в город Конаев не требуются.
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