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Для тех, кто родился после 1975 года. На пенсионные счета казахстанцев поступают первые взносы от работодателей

Фотография для новости

Фото alau.kz

«Правительство для граждан» за четыре месяца 2024 года обработало 1,7 млн платежей на 59 млрд тенге. Это сумма нового платежа, впервые введённого в этом году – обязательного пенсионного взноса от работодателя.

ОПВР платят за каждого работника, который родился после 1 января 1975 года в размере 1,5% от его дохода.

«Взнос сначала поступает на счёт «Правительства для граждан» – согласно статье 17 Социального кодекса государственная корпорация ведёт учет всех пенсионных взносов индивидуально для каждого вкладчика. Затем, в течение трёх рабочих дней, суммы ОПВР перечисляются в Единый накопительный пенсионный фонд на условные пенсионные счета», — говорится в сообщении.

В отличие от десятипроцентных пенсионных взносов (ОПВ) сумма ОПВР не является собственностью работника, не капитализируется и не наследуется.

Условные накопления – дополнительный уровень в пенсионной системе. Чтобы получать часть пенсии из ОПВР нужно участвовать в системе не менее 5 лет. При этом разовая выплата из накопленных ОПВР не может превышать два прожиточных минимума.

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