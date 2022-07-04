Для тех, у кого есть ипотека, запущен пилотный проект

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Снять свою недвижимость с залога теперь можно онлайн — всего за несколько минут.
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Пока новая услуга доступна для тех, кто сделал полное досрочное погашение займа в Отбасы банке, передает Экспресс К.
Для этого в отдельном окошке мобильного приложения Otbasy bank необходимо указать регистрационный код адреса (РКА). Его можно найти в справке о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость либо запросить данную справку онлайн на портале egov.kz.
Затем пользователь оплачивает госпошлину за регистрацию прекращения обременения, после чего подписывает операцию с помощью одноразового пароля, который придет в SMS-сообщении. На этом процедура снятия обременения считается завершенной. Раньше на нее уходило три рабочих дня.
Если же у клиента оригиналы документов на недвижимость находятся в отделении банка, то ему позвонят сотрудники и назначат удобное для посещения время.
Сегодня воспользоваться новой услугой нужно в день досрочного погашения займа. В скором времени снять обременение можно будет в любое удобное время, даже спустя месяц после погашения. В будущем воспользоваться услугой смогут и те заемщики, которые закрыли свой кредит по графику, без досрочного погашения.
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