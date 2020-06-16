Для участия в ЕНТ подано рекордное количество заявлений

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Выступая на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в рамках онлайн пресс-конференции, директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов рассказал о ходе подготовки к проведению Единого национального тестирования, сообщается на ortcom.kz
По информаци спикера, ЕНТ в текущем году состоится с 21 июня по 5 июля. Для участия в массовом тестировании принято 131 755 заявлений, из которых 111 109 – от выпускников текущего года, что составило 82% от их общего количества (в 2019 году – 71%).
Справочно:
• из 131 755 заявлений на государственном языке будут сдавать 98 169 выпускников (74,5%), на русском – 33 368 (25,3%), на английском – 218 (0,2%);
• из 111 109 выпускников школ этого учебного года количество выпускников городских школ составляет 60 179, сельских школ – 50 930.