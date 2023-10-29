Для улучшения транспортной инфраструктуры. О чем стоит знать костанайским водителям

Кадр из видео alau.kz
В рамках реализации дорожной карты безопасности движения и улучшения транспортной инфраструктуры в городе запускаются правоповоротные съезды. Об этом на своей странице в инстаграм сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.
В настоящее время дополнительная полоса движения открыта на перекрестке улиц Дощанова-Мауленова.
«Правоповоротный съезд очень удобен для водителей и позволяет не дожидаясь разрешительного сигнала светофора, законно поворачивать направо, разгружая тем самым трафик на оживленной дороге. Практика использования дополнительных правоповоротных съездов будет использоваться нами в будущем на тех перекрёстках, где это возможно», — сообщил Марат Жундубаев.