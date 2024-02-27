Для владельцев собак и кошек прописали новые правила в Казахстане

На сайте НПА опубликованы поправки в приказ «Об утверждении типовых правил содержания и выгула домашних животных», передает Tengrinews.kz.

Приказ министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой опубликован 23 марта, публичное обсуждение продлится до 6 апреля.

На сайте публикуются следующие изменения и дополнения:

не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного;

животного; не допускается оставление домашних животных без присмотра на длительный срок, который определяется в зависимости от вида и потребностей животного в еде, кормлении, выгуле и общении. Предельный срок без присмотра для взрослых собак не может составлять более 12 часов, для кошек — более 48.

Отмечается, что отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом:

собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки — рост в холке выше 56 сантиметров и вес более 30 килограмм , должны находиться на поводке и в наморднике. Все остальные собаки находятся без намордника, на поводке, контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости;

, должны находиться на поводке и в наморднике. Все остальные собаки находятся без намордника, на поводке, контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости; кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;

свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного.

«Места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком. При отсутствии запрещающих надписей разрешается появление владельца с собакой в наморднике (для соответствующей категории собак) и на коротком поводке в учреждениях, непродовольственных магазинах и в других местах. При наличии запрещающих надписей о посещении объектов с собаками, учреждения, непродовольственные магазины оборудуют места их привязи«, — говорится в тексте приказа.

Запрещается разведение, содержание, использование собак и кошек для употребления их в пищу.

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