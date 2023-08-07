Для водителей электросамокатов готовят новый пакет ограничений

На прошлой неделе МВД совместно с заинтересованными сторонами провело совещание, посвященное электросамокатам. По его итогам предложено ввести новые ограничения при эксплуатации этого вида транспортных средств, передает Tengrinews.kz.

Как сообщила на еженедельном брифинге МВД старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Актоты Боранова, предложено запретить ездить на электросамокатах по неосвещенным участкам, на загородных трассах, а также пользоваться ими несовершеннолетним. Для исключения использования электросамокатов детьми предложили ввести запрет на управление по весовым категориям (например, разрешить управление людям тяжелее 30 килограммов).

«Кикшеринговые компании предложили сформировать общий список недобросовестных клиентов, которые нарушают ПДД, правила перевозки пассажиров и грузов, оставляют самокаты в неположенном месте. Для таких пользователей все компании одновременно не будут предоставлять свои услуги«, — проинформировала Боранова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.