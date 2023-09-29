Для водителей такси планируют ввести ограничения в РК

В Министерстве транспорта планируют ввести ограничение для водителей такси: запретить им брать заказы после восьми часов работы, передает informburo.kz

Об этом сообщил председатель Комитета транспорта Али Алтай.

На брифинге журналисты поинтересовались, почему комитет не контролируют частных таксистов, которые перевозят людей по междугородним направлениям. Граждан на длинные расстояния возят все желающие без должной квалификации.

«Большое развитие сферы перевозок произошло с приходом приложений inDrive и Яндекс. Но есть несоблюдение скоростного режима и режима труда и отдыха среди этих водителей. Они за день больше девяти часов не должны работать. Они злоупотребляют этим допуском и в результате теряют бдительность. У нас 35% ДТП именно из-за таких случаев. У нас есть дорожная карта по борьбе с нелегальными перевозчиками, в том числе и программных приложений inDrive и Яндекс. Мы сейчас будем её прорабатывать совместно с МВД. По трассе перевозчиков будем контролировать через среднюю скорость. Из Караганды в Астану они за час не смогут приехать, если не будут превышать скорость», – сказал Али Алтай.

Он добавил, что в планах ввести ответственность за работу свыше восьми часов для перевозчиков. Приём заказов при работы свыше восьми часов ограничат.

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