Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Юбилейный» открыли в ноябре. В данном комплексе у костанайцев есть возможность бесплатно заниматься такими командными видами спорта, как волейбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис.

Кроме того, в комплексе есть тренажерный зал, зал хореографии.

«Работаем со всем населением. У нас работают и ДЮСШ арендует, занимаются дети. И занимается теперь население на бесплатной основе, хочу подчеркнуть. Тренажерный на бесплатной основе, то есть люди могут прийти, но нужно записываться. Мы алгоритм проработали. Там открыто для населения не только того района. Приходят жители и из других районов нашего города. Для параспортсменов определенное время тренажерного зала есть. Тренажерный зал пользуется большой популярностью. Потому что бесплатно. Может это и не совсем правильно, но дали такую возможность людям заниматься. Единственное, чтобы была дисциплина. Там душевые есть. Все это покрывается бюджетом. Вот такой «пилот» у нас. Мы сейчас посмотрим, как он себя покажет. Уникальность в этом его», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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