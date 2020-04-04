Для взрослых — фитнес, для детей — олимпиады и конкурсы. Время в интернете с пользой

В интернете все. Для детей педагоги дополнительного образования уже готовят видеоуроки по рисованию, пению и даже танцам. А для взрослых уже появляются видео с фитнес тренировками. На дому сейчас можно даже участвовать в олимпиадах и творческих конкурсах, передает alau.kz

Чем занять себя дома? Можно ли заниматься спортом или музыкой онлайн? Костанайская практика показывает, что да. Педагоги хореографической школы «Карнавал» уже вовсю готовят видеоуроки для своих подопечных.

«Конечно это уже лаконичный, сжатый материал, который мы должны в 10-15 минут уложить и каждый учитель должен дать 30-40 уроков вот пока не будет ничего. У каждого учителя есть контактные группы, все это мы собираем на яндекс диск. Это наш интеллектуальный потенциал, куда иметь будут доступ только педагоги и учащиеся», — рассказал директор хореографической школы «Карнавал» Шамиль Фахрутдинов.

Сейчас в школе занимается около 700 детей разных возрастов. Ставить новые постановки они в таком варианте работы не могут, но оказалось, что у творческого коллектива уже были новинки, которые еще никто не видел. Вот их они и будут отрабатывать.

«Уже подготовительная работа велась. Значит, нам нужно только уточнить. Так что берегитесь потолки соседей, потому что детки будут прыгать от души. Это же потопать надо будет. Ну дай бог что никаких аварий не произойдет, когда наши дети сразу же разом начнут вместе отплясывать», — добавил Шамиль Фахрутдинов.

Взрослые тоже не отстают. Популярными сейчас стали фитнес тренировки, также дистанционные. Ильяс Абедчанов уже 5 лет работает тренером, онлайн консультации практиковал и раньше. Сейчас в его группе 10 человек.

«Во первых, человек пишет мне, мы созваниваемся, договариваемся. Я объясняю ему по концепции тренинга, объясняю ему, что ему нужно сделать, какие замеры ему нужно произвести для того, чтобы я, исходя из замеров, рассчитал его процент жира, сухую мышечную массу, и мы уже начинаем работать. В течение месяца консультирую, скидываю ему видео тренировки, вот сейчас в данный момент именно так происходит», — поделился тренер по фитнесу Ильяс Абедчанов.

Вот такие тренировки парень выкладывает и в сеть, рассказывает и показывает как нужно работать со своим телом. Подготовка видео тренировки занимает от нескольких часов до нескольких дней. Эти тренировки можно смотреть бесплатно. А вот виртуальная работа с клиентом один на один уже стоит денег. Правда, стоят онлайн занятия дешевле обычных, но, как уверяют специалисты, они не менее эффективны. А вот директор костанайского центра дополнительного образования обратилась к детям, да и не только, с пояснением о работе кружков и секций.

«Наша задача создать для детей комфортные условия для образования и интересного времяпровождения. С начала четвертой дистанционной четверти 80 % педагогов начнут свои дистанционные занятия. Занятия будут построены так что принять в них участие смогут не только учащиеся кружков, клубов, но и все заинтересованные ребята», — сказала директор регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Елена Петренко.

Расписание занятий появится на сайтах отдела и управления образования, специализированных школ. Там же можно узнать о музыкальных конкурсах, конкурсах рисунков и так далее. Даже олимпиад, которые также перешли в интернет пространство. Все в открытом доступе.

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