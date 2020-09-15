Для жителей микрорайона Аэропорт в ноябре откроется зона отдыха

Более миллиарда тенге потратили на ремонт и благоустройство Притобольского парка в Костанае. На эти деньги 40 гектаров заросшей не проходной территории строители пытаются превратить в удобный парк отдыха, где появятся скамейки, беговые дорожки, детские и тренажерные зоны. Для жителей микрорайона Аэропорт в этом году тоже готовится к сдаче новая зона досуга, правда, уже вокруг озера, сообщает alau.kz

Притобольский парк в Костанае меняется на глазах. В этом году здесь начата его масштабная реконструкция, на которую из госказны потратят больше 1 млрд тенге. На эти деньги здесь уже была расчищена территория парка, укладывается брусчатка, готовятся беговые дорожки в триатлон-парке. Их площадь 14 000 квадратных метров, а выложенных тротуаров — 51 000 квадратных метров, еще здесь расположатся 45 000 квадратных метров газона.

«На сегодняшний день там монтаж брусчатки, установка поребрика и ограждения. Скоро начнут устанавливать малые архитектурные формы оформлять в виде скамеек и тренажеров. Ориентировочная площадь около 40 гектаров. Работы будут выполнены на 40 га, но в части это будет брусчатка, благоустройство, беговые дорожки с тартановым покрытием. И в этом году работы эти будут завершены»,- говорит заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай Нуралы Есергепов.

Весь парк будет условно поделен на три зоны. В зоне активного отдыха появится скейт-парк и воркаут-площадка для занятий силовыми видами спорта. Также будет построена детская зона и тихая зона. Сдать обновленный парк должны в ноябре. В этом же месяце в Костанае откроется еще одна зона отдыха. На этот раз в микрорайоне «Аэропорт». Здесь она расположится вокруг местного озера. На проведение благоустройства выделено больше полумиллиарда тенге. Большая часть работ, по словам чиновников, уже выполнена.

«На сегодня земляные работы завершены, сейчас монтаж входных групп, тротуара, и само озеро будет обложено габионами. Габионы — это сетка, заполненная камнями, иногда залитая бетоном,чтобы грунт не обваливался и смотрелось эстетически красиво. Такого еще не было, впервые»,- сказал Нуралы Есергепов.

Помимо всего прочего специалистами проведено и частичное выравнивание дна озера. Вокруг водоема, по словам чиновников, должны расположиться беговые дорожки и пешеходные зоны, смотровая площадка и даже небольшой мостик через озеро.

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