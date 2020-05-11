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Дмитрий Сергеев — Память о Великой Отечественной войне

COVID-2019 в Казахстане

5126 - зарегистрированно

1941 - выздоровевших

31 - летальных случаев

62 - в Костанайской области

Сергеев Дмитрий Андреевич
1916-2003гг. Р. в п. Затоболовка Затобольского р-на Кустанайской обл.. В армию призван Затобольским РВК Кустанайской обл.. Годы службы:1937-1948гг. Участник боев на Ленинградском, 2-м Прибалтийском ф-х в составе 24 отд. жд б-на. Род войск – жд. Воинское звание – ефрейтор. Образование – начальное. После демобилизации работал завхозом обкома партии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст., медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными.

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