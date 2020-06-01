Дневной стационар, плановая госпитализация. Медорганизации области восстанавливают свою работу

Медицинские организации Костанайской области постепенно восстанавливают свою работу после отмены чрезвычайного положения. Открыты дневные стационары, начата плановая госпитализация пациентов. Однако в областном Фонде медстрахования подчеркивают, медицинские организации пока недополучили деньги из казны, потому что оплата услуг идет только на уже пролеченных больных, а их количество из-за ЧП было снижено, сообщает alau.kz

В марте в Казахстане было введено чрезвычайное положение. В связи с этим медицинские организации страны перешли на иной вариант работы — были отменены все скрининговые осмотры, вакцинация, практически прекратили работу дневные стационары, отменена плановая госпитализация. И если деньги из гарантированного объема, а это 40 млрд тенге для нашего региона, выплачиваются без изменений, то из фонда социального медицинского страхования эти выплаты уменьшились. Как отмечают в Костанайском филиале фонда, часть планируемых к выплате медицинским организациям денег, осталась в казне.

«Единственное, сейчас сумма снизилась по ОСМС. Почему? На период плановые госпитализации приостановлен, плюс реабилитация. Сосновый бор наш партнер, соответственно, вот эти суммы снизились по ОСМС»,- говорит директор КФ «Фонд социального медстрахования» Сауле Аймухамбетова.

Из фонда медстрахования в 2020 году костанайским медорганизациям планируется выплатить примерно 15 млрд тенге. За 4 первых месяца текущего года им выплачено больше 3 млрд тенге. Хотя планировалось на полтора миллиарда больше. В первой поликлинике Костаная недавно возобновил работу дневной стационар. По данным замглавврача учреждения, за 4 месяца текущего года они планировали пролечить в нем больных на 84 млн тенге, но план реализовали пока лишь на 73 процента.

«По работе дневного стационара, то до ЧП у нас за неделю 120 пациентов то в связи с ЧП, приостановлена лечились только экстренные пациенты. после отмены ЧП карантин остается дорабатывать. Вот в неделю пока где-то 70 человек»,-говорит заместитель главврача поликлиники №1 Жанат Альмагамбетова.

Помимо этого, не в полную силу в поликлинике работает сейчас и новое направление для 2020 года — реабилитация больных после тяжелых травм, инсультов и инфарктов. Пока пролечились по этому направлению всего 4 человека. Медицинские организации Костанайской области после отмены ЧП все еще работают в режиме карантина, то есть не в полную силу. Скрининговые обследования все еще не начаты, массовая вакцинация тоже, а это тоже весомый денежный доход поликлиник. Врачи надеются, что до конца года ситуация улучшится.

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